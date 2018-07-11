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ماركل ترتكب تصرفا "لا يليق" في حضرة الملكة

11
JULY
2018
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ارتكبت زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، خطأ مكررا في البروتوكول، مؤخرا، حين وضعت ساقا على أخرى، أثناء حضور حفل أقيم بمناسبة الذكرى المئوية لقوات بريطانيا الجوية المسلحة.
 
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ماركل التي منحتها الملكة لقب دوقة سوسيكس، لم تنتبه إلى وقوعها في خطأ في حضرة الملكة إليزابيث.
 
في المقابل، التزمت كاترين ميدلتون، زوجة الأمير وليام، بمقتضيات البروتوكول وتركت ساقيها بشكل مستو أثناء جلوسها في قاعة الاحتفال.
 
وسبق لزوجة الأمير هاري أن تلقت ملاحظة مماثلة في يونيو الماضي حين ظهرت في هيئة جلوس خاطئة إلى جانب الملكة أثناء حفل استقبال.
 
ويتطلب البروتوكول في بريطانيا من نساء الأسرة الملكية أن يتركن أرجلهن بشكل مستقيم أثناء الجلوس أو إمالة سيقانهن إلى جانب واحد.
 
وتركت ماركل عالم التمثيل والنجومية في سبيل الزواج من هاري، وشكل زفافهما حدثا مثيرا في العالم بالنظر إلى انتماء العروس لوسط بعيد عن الأسرة الملكية، ومن جنسية غير بريطانية.
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