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أكثر من 160 قتيل..ارتفاع جديد في محصلة ضحايا الأمطار الغزيرة في اليابان

11
JULY
2018
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ارتفعت المحصلة الموقتة للأمطار الغزيرة التي هطلت الاسبوع الماضي على غرب اليابان إلى 179 قتيلا في حين ما زال هناك الكثير من المفقودين وآلاف المشردين، بحسب ما أعلنت السلطات الأربعاء.
 
واعلن المتحدث باسم الحكومة إن عمليات البحث والانقاذ ما زالت مستمرة بعد الفيضانات والسيول والانهيارات الارضية التي تسببت بها الامطار الطوفانية وأدت لأخطر كارثة ناجمة عن سوء الاحوال الجوية في الأرخبيل منذ اكثر من 30 عاما.
 
وصباح الاربعاء غادر رئيس الوزراء شينزو آبي العاصمة طوكيو متجها الى اوكاياما، احدى المناطق الاكثر تضررا بالكارثة، لكي يرى حجم المأساة التي اضطرته لالغاء جولة خارجية كان يعتزم القيام بها هذا الاسبوع الى اربع دول بينها بلجيكا وفرنسا.
 
ومن المقرر ان يستطلع آبي من الجو حجم الاضرار في اقليم مابي وان يلتقي على الارض نازحين ومسؤولين محليين لمعرفة احتياجاتهم.
 
وما زال اكثر من 10 آلاف شخص في ملاجئ موزعة في عدد من انحاء وسط الارخبيل وغربه، بحسب الاعلام المحلي.
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