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السفارة الأمريكية في بريطانيا تحذر رعاياها خلال زيارة ترامب

10
JULY
2018
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أصدرت السفارة الأمريكية في لندن، اليوم الثلاثاء 10 تموز الجاري، تحذيرا للأمريكيين في العاصمة البريطانية، وطالبتهم بالتواري عن الأنظار خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق هذا الأسبوع، إذا تحولت الاحتجاجات المناهضة لزيارته إلى أعمال عنف.

ويصل ترامب إلى بريطانيا يوم الخميس 12 تموز، بعد قمة لحلف شمال الأطلسي، ومن المتوقع أن يخرج ألوف المحتجين في مظاهرات خلال زيارته، بما في ذلك خطط لإطلاق منطاد برتقالي اللون يظهر الرئيس الأمريكي على شكل طفل غاضب، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
وفي حين تعتبر بريطانيا الولايات المتحدة حليفا وثيقا، فإن بعض البريطانيين ينظرون إلى ترامب على أنه فظ حاد الطباع، ولا يتفق مع قيمهم بشأن عدد من القضايا.
وأعلن أكثر من 50 ألف شخص موافقتهم على المشاركة في مظاهرة في لندن يوم الجمعة 13 تموز، احتجاجا على زيارة ترامب، وإن كان من المقرر أيضا خروج تجمعات مضادة للترحيب به.

وقالت السفارة الأمريكية في التحذير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني: "يتم التحضير لمظاهرات بأعداد كبيرة في الفترة من 12 تموز إلى 14 تموز 2018 التي تواكب زيارة رئيس الولايات المتحدة للمملكة المتحدة".

وأضافت "من المتوقع أن تجتذب عدة فعاليات حشودا كبيرة وسيكون هناك إغلاق للطرق فيما يتصل بتلك الأحداث".

وقالت السفارة إن نصيحتها للمواطنين الأمريكيين هي: "تجنب الظهور على الملأ وتوخي الحذر إذا تصادف وجودهم بالقرب من التجمعات الكبيرة التي قد تتحول إلى أعمال عنف".

ويصل ترامب إلى بريطانيا يوم الخميس، بعد قمة حلف شمال الأطلسي في بلجيكا، وسيظل خلال الليل في مقر السفير الأمريكي بوسط لندن، حيث تم وضع سياج أمني معدني مرتفع أمام المقر.

وسيعقد ترامب محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي ويلتقي مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في قلعة وندسور.

المصدر: سبوتنيك

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