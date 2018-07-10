لماذا غابت الملكة إليزابيث عن معمودية الأمير لويس؟

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تمَّ تعميد أمير كامبريدج الأمير لويس آرثر تشارلز، إبن كاثرين دوقة كامبريدج وزوجها دوق كامبريدج الأمير وليام يوم أمس الإثنين 9 يوليو/تموز 2018. لويس، وهو الخامس في ترتيب ولاية العرش، تُعتبر المعمودية أول حدثٍ عام له منذ ولادته في 23 أبريل/نيسان الماضي في لندن؛ وقد توجّهت الأنظار في هذا الحدث الديني – الذي أقيم في كنيسة «ذا شابيل رويال» في قصر سانت جيمس – إلى ثوب المعمودية المفصَّل الذي يرتديه الأمير لويس، بالإضافة إلى والديه الملكيين كيت مديلتون، والأمير وليام، وهما يصطحبانه إلى مراسم المعمودية في الكنيسة الملكية.

غياب الملكة!

ووسط حضور العائلة الملكية كاملة، شقيقا لويس وزوجة عمّه ميغان ماركل وعمّه الأمير هاري، بالإضافة إلى جدّه الأمير تشارلز وكاميلا دوقة كورنوال، كان لافتاً غياب جدّته الكبرى الملكة إليزابيث، وزوجها دوق إدنبرغ. وفي هذا الإطار، كان أشار قصر كنسيغتون إلى أن الملكة وزوجها الأمير فيليب لن يكونا من بين الحاضرين في مراسم المعمودية، وأنه جرى الاتفاق في وقتٍ سابق على عدم حضور الملكة (92 عاماً) لهذه المناسبة العائلية الصغيرة، وأن غيابها ليس مرتبطاً بأيّ أسبابٍ صحيّة. ومن المتوقع عودة الملكة إليزابيث إلى لندن اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2018، قبل جدول أعمالٍ مزدحم، من بينها اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة 13 يوليو في قلعة وندسور.