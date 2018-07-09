ننوي سعودي بموافقة اسرائيلية

A + A -

إسرائيل تضع خطوطها الحمراء أمام أميركا بشأن مشروع السعودية النووي.. وهذا ما طلبته من واشنطن كي توافق على الملف



قدمت إسرائيل شروطها إلى الولايات المتحدة الأميركية للموافقة على إقامة المملكة العربية السعودية مشروعاً نووياً سلمياً. جاء ذلك حسب تصريحات مسؤول إسرائيلي، للقناة العاشرة العبرية، مساء الأحد 8 يوليو/تموز 2018، لم تكشف عن هويته. وقال المسؤول إن وزير الطاقة يوفال شتاينتس، وهو رئيس لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية أيضاً، التقى قبل أسبوعين وزير الطاقة الأميركي ريك فري، الذي يتولى إدارة المفاوضات مع السعودية. وعرض شتاينتس «الخطوط الحمراء» الإسرائيلية بالنسبة للمشروع النووي السعودي. وتضمنت هذه الخطوط الحمراء منع السعودية من تخصيب اليورانيوم، وإطلاع إسرائيل على كافة تفاصيل الصفقة بشكل مُسبق، وإجراء مشاورات مسبقة حول الموقع المنويّ إقامة المفاعلات النووية السعودية فيه. وطالبت إسرائيل واشنطن أيضاً بالتنسيق والشفافية التامة فيما يتعلق بالمفاوضات مع السعودية، كما طلبت أن تزود الولايات المتحدة السعودية بالوقود النووي، وإخراجه من المملكة بعد استخدامه حتى لا تتم معالجته من جديد. ووعد وزير الطاقة الأميركي نظيره الإسرائيلي بأن تأخذ الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي بالاعتبار، وتُبلغ تل أبيب بتطور المفاوضات مع السعوديين حول المشروع النووي، حسبما ذكر المسؤول الإسرائيلي للقناة العاشرة. وتخشى إسرائيل إمكانية تطوير السعودية برنامجاً عسكرياً نووياً في ظل التوتر مع إيران. وكانت السعودية هددت بـ»صُنع قنبلة نووية»، حال استأنفت إيران برنامجها النووي. ففي 9 مايو/أيار 2018، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في حوار مع شبكة «سي إن إن» الأميركية إنه «إذا استأنفت إيران برنامجها النووي ستقوم السعودية بصنع قنبلة نووية». وقبل أربعة أشهر أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضته للصفقة النووية الأميركية مع السعودية. وعبر نتنياهو، خلال لقائه مع ترمب في البيت الأبيض، مارس/آذار الماضي، عن قلقه الشديد من المفاوضات بين الإدارة الأميركية والسعودية للتوصل إلى صفقة لتزويد الرياض بمفاعلات نووية. وطلب نتنياهو، في حينه من ترمب، عدم إبرام هذه الصفقة، فرد عليه ترامب بالقول إنه إن لم تبرم السعودية هذه الصفقة مع الولايات المتحدة فستبرمها مع دول أخرى مثل روسيا أو فرنسا.

المصدر: بوست عربي