رونالدو يوقع صفقة في إيطاليا

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رغم عدم وجود تصريحات رسمية تؤكد صحة التقارير بشأن انتقال نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي، فإن عقدا جديدا وقعه اللاعب في إيطاليا، للتوعية بأهمية التبرع بالدم، قد يؤكد انتقاله بالفعل إلى إيطاليا.

ووقع رونالدو على عقد مع جمعية إيطالية تدعى "Associazione Volontari Italiani Sangue"، في ميلانو، والتي حصلت على حقوق استخدام صورة اللاعب في ملصقات تحث الناس على التبرع بالدم.

كما ستصدر الجمعية قريبا، مقطع فيديو يشرح فيه المهاجم البرتغالي أهمية التبرع بالدم، وفق ما ذكر موقع صحيفة "ماركا".