في أقلّ من 24 ساعة.. هذا ما حصل في بريطانيا!

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قدم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون استقالته كما اعلنت الحكومة البريطانية في بيان الاثنين بعد ساعات على استقالة الوزير المكلف شؤون بريكست ديفيد ديفيس.



وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان "بعد الظهر، قبلت رئيسة الوزراء استقالة بوريس جونسون من منصبه كوزير للخارجية".



خطوة جونسون لم تكن مفاجئة، حيث أن معلومات تم تداولها في الاسبوع الفائت عن نيته الاستقالة، لكن المفاجئ أن تأتي استقالته بعد ساعات قليلة من استقالة وزير شؤون البريكسيت من الحكومة في رسالة واضحة الى رئيسة الوزراء تيريزا ماي في شأن سياساتها الاقليمية والعالمية.