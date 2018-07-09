living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يكتب بأسنانه.. قصة مراسل صحفي "ملهم" أصر على النجاح

9
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أظهر مقطع فيديو طالب صحافة يُمسك قلما بأسنانه لتجاوز أحد أختبارات الكتابة.
 
يعاني إليكس ماكنزي، وهو مراسل رياضي، من عيب خلقي يسمى "التقوس المفصلي"، الذي تسبب في جعل مفاصل يديه تتخذ وضعا ثابتا، الأمر الذي يحول دون ثنيها، بحسب صحيفة The dailymail البريطانية.
 
كان إليكس يخشى من أن تمعنه حالته الصحية من تعلم كيفية الكتابة السريعة وتدوين الملاحظات، المهارة التي تعتبر من أهم مهارات المراسل الصحفي.
 
عجز عن استخدام يديه.. فحطم رقما في الكتابة
 
لكن إليكس، وهو طالب في السنة الأخيرة في جامعة نوتنغهام ترنت البريطانية، نجح في ألا يجعل ذلك عائقا أمام سعيه في الحصول على مهنة لامعة.
 
كان إليكس، 23 عاما، قد تعلم الامساك بالقلم بأسنانه خلال المدرسة الثانوية.
 
وساعده ذلك في أن يصل معدل سرعة أليكس في الكتابة لحوالي 60 كلمة في الدقيقة وذلك خلال كتابته للملاحظات خلال عمله.
 
ويتحدث إليكس، الذي يعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة: "يقول معلمي إنهم لم يلتقوا أي شخص من قبل يكتب الملاحظات بتلك الطريقة".
 
"بإمكاننا تحقيق أي شيء"
 
يضيف:عندما بدأت في تعلم الكتابة بأسناني، لم أكن أصدق أن أصل إلى هذه السرعة.
 
وتابع: تعلمت ذلك في سن مبكر للغاية، لذلك لا أتذكر بالتحديد الوقت الذي بدأت فيه بتعلم ذلك".
 
يذكر أن العديد من الصحف توظف فقط الصحفيين الذي لديهم قدرات ومستوى عالي في كتابة الملاحظات.
 
هدف آخر.. ورقم جديد
 
يركز إليكس حاليا على الوصول إلى مستزى 80 كلمة في الدقيقة خلال اختبار كتابة الملاحظات.
 
يقول: "آمل أن أستطيع إلهام أناس آخرين، ليعلموا أنه بإمكاننا تحقيق أي شيء".
 
أشادت كارول فليمنج، مديرة مركز البث والصحافة في بجامعة نوتنغهام ترنت، بتفاني إليكس في حياته المهنية.
 
وقالت: "الصحافة هي مهنة تعتمد على مجموعة واسعة من الناس لتعكس المجتمع الذي نعيش فيه. وقد أثبت أليكس أنه من خلال الدعم والتشجيع، فإن هذه المهنة مفتوحة لكل من لديه العزم ولديه استعداد للعمل بجد. نحن فخورون جدا بإنجازاته، ومتأكدين من أنه سيواصل مسيرته المهنية في مجال الصحافة".
 
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout