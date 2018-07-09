إجلاء الآلاف وإبطال قنبلة في مقر شركة "فولكسفاغن"

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قالت السلطات الألمانية إنه تم إبطال مفعول قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية بعد العثور عليها في مقر شركة "فولكسفاغن" لصناعة السيارات في مدينة فولفسبورغ.

وذكرت سلطات المدينة، في صفحتها على تويتر، أن القنبلة نزع فتيلها، الأحد، أثناء راحة الغداء. وتم إجلاء 4 آلاف شخص يتواجدون داخل دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد، وهي المنطقة التي تضم وسط فولفسبورغ، كإجراء احترازي.

وأجبرت العملية على وقف رحلات أهم خطوط السكك الحديدية بشكل مؤقت وقناة تمر أمام موقع فولكسفاغن مترامي الأطراف، حيث يوجد المقر الرئيسي للشركة.

ورغم مرور أكثر من 70 عاما على انتهاء الحرب، لا تزال السلطات تعثر بانتظام على قنابل غير منفجرة في مواقع البناء. ويتطلب نزع فتيلها أحيانا عمليات إخلاء مؤقتة.