living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صحف بريطانيا "تلغي" يوم الأربعاء

9
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أشادت الصحف الإنجليزية، الأحد، ببلوغ منتخب بلادها لكرة القدم الدور نصف النهائي لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1990، معتبرة أن الأربعاء المقبل سيكون يوما "ملغى" لانشغال المشجعين بمتابعة المباراة مع كرواتيا.
 
وفاز منتخب "الأسود الثلاثة" على السويد السبت 2-صفر في الدور ربع النهائي، ليضمن أبطال العالم 1966 بلوغ الدور نصف النهائي على الأقل للمرة الثالثة في تاريخهم، والأولى بعد انتظار دام 28 عاما.
 
ويلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الكرواتي الأربعاء في الدور نصف النهائي، بعدما أقصى الأخير منتخب البلد المضيف بركلات الترجيح 4-3 (بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي و2-2 في الوقت الإضافي).
 
وقالت صحيفة "ذا صن" الصادرة الأحد، في عنوانها: "الأربعاء ملغى!! المشجعون يحتفلون بجنون مع بلوغ (الأسود الثلاثة) نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاما".
 
وكتبت صحيفة "ميل أون صنداي" على موقعها الإلكتروني: "الحلم يتواصل! إنجلترا في حالة من النشوة"، منوهة بأداء لاعبي المدرب غاريث ساوثغيت، لاسيما حارس المرمى جوردان بيكفورد و"تصديه البطولي" لأكثر من محاولة سويدية خطرة السبت، كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة.
 
وأعادت صحيفة "ذا صنداي ميرور" صياغة كلمات أغنية كان يرددها المشجعون الإنجليز لدى استضافة بلادهم كأس أوروبا 1996 (بلغ المنتخب الدور نصف النهائي حينها أيضا).
 
وكتبت الصحيفة: "إنجلترا هي في نصف نهائي كأس العالم... هل يشهد هذا الصيف فعلا عودة كرة القدم إلى منزلها؟"، في إشارة إلى تتويج المنتخب بكأس العالم، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
 
واعتبرت صحيفة "صنداي تلغراف" أن ساوثغيت الذي يعتمد على لاعبين غالبيتهم من الشباب "حرر إنجلترا، والآن على طموحات البلاد أن تكون أعلى مما كانت عليه في 1990"، أي الذهاب حتى النهائي على الأقل.
 
وكانت إنكلترا قد خسرت في نصف نهائي مونديال إيطاليا 1990 في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح أمام ألمانيا الغربية، التي توجت باللقب بفوزها في النهائي على الأرجنتين (1-صفر).
 
وقارنت الصحيفة بين ساوثغيت، اللاعب الدولي السابق البالغ من العمر 47 عاما، ومدرب المنتخب في مونديال 1990 "السير" بوبي روبسون.
 
وقالت: "أوجه التشابه بين ساوثغيت والسير بوبي مفاجئة. كلاهما مثال للتواضع والمراعاة والتعاضد (...) مثل روبسون، حقق ساوثغيت النجاح عبر اعتماد 3 مدافعين في الخلف، وتشجيع حرية التعبير ودعم الشباب".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout