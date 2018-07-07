شارك فيه معلمين وطلاب..."مسلسل اغتصاب" مخيف في مدرسة هندية

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اعتقلت الشرطة، في شرق الهند، مدير مدرسة ومعلمين اثنين وثلاثة طلاب بعدما اتهمتهم طالبة، إضافة إلى 13 آخرين من زملائها، بتكرار اغتصابها على مدار الأشهر الـ7 الماضية.

وذكر ضابط الشرطة، هار كيشور راي، أن الشرطة أوقفت الأشخاص الـ6، بعدما كشفت الطالبة عن أسماء 19 متهما في شكوى مكتوبة رفعتها، الجمعة.

وقال راي إن الفتاة سجلت إفادتها أمام محكمة محلية، السبت، وأن السلطات تنتظر نتيجة فحصها طبيا.

وأورد كذلك أن الشرطة تبحث عن زملاء الفتاة الـ13 المتهمين أيضا في الشكوى، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وتعيد بلاغات اغتصاب النسوة الجدل بشأن العنف في الهند، رغم الغضب الشعبي العارم بعد واقعة الاغتصاب القاتلة لفتاة في نيودلهي في ديسمبر 2012.