موت 3 من نجوم يوتيوب بعد سقوطهم في شلال

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سقط كل من ريكر غامبل، وألكسي لياك، وميغان سكرابر، من أعلى شلالات شانون في كولومبيا البريطانية في كندا، ما أدى إلى مصرعهم على الفور.

والثلاثة هم من نجوم "يوتيوب" الكنديين الذين يتمتعون بشهرة واسعة، وذلك كونهم جزءا من قناة high on life، وهي قناة تشجّع على المغامرة والسفر و"عيش اللحظة". ويتابعها نصف مليون شخص على "يوتيوب" ومليون شخص على "إنستغرام".

وقد نشر باقي أعضاء المجموعة فيديو يوم أمس نعوا فيه رفاقهم، وبدا عليهم التأثر البالغ.

ولم يتّضح بعد كيف سقط هؤلاء، لكن التحقيقات الأولية تشير، وفق صحيفة "فانكوفر صن" الكندية، إلى أنّ ميغان سقطت بداية وحاول رفيقاها إنقاذها فسقطا خلفها، من دون الحصول على معلومات حول ما إذا كان الثلاثة يصوّرون هناك، أو يقومون بزيارة سياحية فقط.

(العربي)