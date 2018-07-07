مونديال المفاجآت.. لأول مرة بتاريخ كأس العالم 3 منتخبات خارج النصف النهائي!

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شهدت نهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا، خروج المنتخبات الكبيرة بالجملة، حتى بات يسمى بمونديال المفاجآت.



وحدثت سابقة من ضمن هذه المفاجآت الكبيرة، وهي عدم تأهل أي من منتخبات البرازيل، ألمانيا، أو الأرجنتين، إلى الدور ربع النهائي للبطولة.



وكان المنتخب البرازيلي آخر المنتخبات المودعّة للبطولة، على يد نظيره البلجيكي، إثر هزيمته أمامه بهدف مقابل اثنين، في الدور ربع النهائي.



كما خرج منتخب الأرجنتين من الدور ذاته، على يد نظيره الفرنسي، بعد خسارته أمامه بثلاثة أهداف مقابل أربعة.



أما منتخب ألمانيا، فقد خرج من بداية حملة الدفاع عن لقب بطل مونديال البرازيل 2014، إذ أخفق حتى في عبور الدور الأول للبطولة، بعد هزيمته أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات، وقبع في المركز الرابع الأخير برصيد 3 نقاط.