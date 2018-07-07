كأس العالم ٢٠١٨- جدول مباريات اليوم وتوقيتها

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بعد خروج كل المنتخبات الاميركية الجنوبية، بات لقب روسيا ٢٠١٨ اوروبيا مئة في المئة، وسط سؤال عمن سيفوز به.

فعند الخامسة عصر اليوم، يخشى المنتخب الانكليزي ان تحطم آماله في اللقب المونديالي الثاني بعد 1966 عند الصخرة السويدية، عندما يلتقي المنتخبات اليوم على ملعب "كوزموس أرينا" في سامارا، في الدور ربع النهائي.

وعند التاسعة مساء، تتطلع كرواتيا الى بلوغ الدور نصف النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الاولى منذ 1998، الا انها ستكون في مهمة صعبة أمام روسيا المضيفة على ملعب "فيشت" في سوتشي.

في بطولة طبعتها المفاجآت، تفادت كرواتيا غير المتوقع. "جيل لوكا مودريتش"، سيكون أمام فرصة مثالية ليعادل على الأقل إنجاز "جيل دافور شوكر" في مونديال فرنسا قبل عقدين، على رغم ان مواجهة المضيف، أحد أبرز مفاجآت مونديال روسيا، قد تكون مغامرة غير محسومة النتائج.