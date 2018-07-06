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"لن أفوّت ربع النهائي مهما حدث".. السويدي غرانكفيست لن يحضر ولادة طفله للمشاركة ضدّ إنكلترا!

6
JULY
2018
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عربي  بوست - سيتخلّف المدافع السويدي أندرياس غرانكفيست عن حضور ولادة طفله، حتى يتمكّن من لعب ربع نهائي كأس العالم ضدّ منتخب إنكلترا يوم السبت المقبل 9 تموز/يوليو 2018. وقدَّم اللاعب (33 عاماً) أداءً متميّزاً برفقة منتخب السويد، خلال مسيرته لبلوغ هذا الدور المتقدّم من البطولة الكروية العالمية، حيث لعب أساسياً خلال المباريات الأربع السابقة وتمكَّن من تسجيل هدفين، على غرار هدف الانتصار ضدَّ كوريا الجنوبية في دور المجموعات.
 
ومن المرجَّح أن تلد زوجة المدافع السويدي المخضرم في أيّ يوم من الأسبوع الجاري، ما يعني أن بإمكانه مغادرة بعثة منتخب بلاده في روسيا والتوجُّه نحو السويد، ليكون بجانبها خلال هذه الفترة.
 
لكن وخلافاً لما هو مُتوقَّع، رفض غرانكفيست العودة قائلاً إنه وزوجته كانا مستعدَّين للتعامل مع هذا الوضع.
 
وقال النجم السويدي: «أخطِّط للبقاء. زوجتي امرأة قوية للغاية، وكنا على علمٍ بأن ذلك سيحدث، قبل مجيئي إلى روسيا. ولم يحدث شيء حتى الآن. وإذا أُتيحت لي فرصة الذهاب إلى المنزل، والعودة بسرعة، فقد أفعل ذلك. لكنني لن أفوّت مباراة ربع النهائي، مهما حدث».
 
يأتي هذا الخبر، في الوقت الذي غادر فيه اللاعب فابيان ديلف المعسكر التدريبي للمنتخب الإنجليزي عقب ولادة طفله الثالث، حيث عاد متوسّط ميدان مانشستر سيتي إلى بلاده ليكون إلى جانب زوجته يوم الجمعة الماضي 1 تموز/يوليو، مُفوّتاً بذلك انتصار منتخب بلاده على نظيره الكولومبي.
 
ولا يزال ديلف لاعباً في تشكيلة المدرّب ساوثغيت حتى الآن، ولم يؤثر غيابه بشكلٍ كبير على فرص المنتخب الإنجليزي للانتصار على خصمه الأمريكي الجنوبي. لكن الحال يختلف بالنسبة لغرانكفيست، الذي سيمثّل غيابه ضربة قوية للمنتخب السويدي.  ويقدّم المنتخب السويدي أعلى مستوى له في كأس العالم، منذ حلوله ثالثاً في نسخة العام 1994، على الرغم من عدم استدعاء المدرّب للمهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش وتضمين اسمه في لائحة 23 لاعباً سافروا إلى روسيا لخوض غمار المونديال الحالي.
 
واعترف غرانكفيست أن لاعبي ساوثغيت يقدّمون أداءً أفضل من السابق، ويلعبون كرة القدم بشكلٍ أفضل، مقارنةً بمردودهم خلال المواجهة التي جمعت بين المنتخبيْن سنة 2012. ويعتقد المدافع السويدي أن غياب أسماء بارزة عن تشكيلة المنتخب السويدي عاد بالنفع عليهم، ومكَّنهم من تقديم أداءٍ جماعي واللعب كمجموعةٍ متكاملة. وأضاف أندرياس غرانكفيست: «نحن نلعب بدفاعٍ متماسك وجيد للغاية. فقدنا الكثير من اللاعبين الكبار، لكن ذلك دفعنا إلى البدء من جديد وإشراك 23 لاعباً.
 
 لقد عملنا بجدٍّ، وأظهرنا أننا متضامنون مع بعضنا البعض. نحن نقاتل من أجل بعضنا كمجموعةٍ واحدة، وهذا هو مصدر قوة منتخب السويد في الوقت الحالي». وفي حديثه عن المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، صرَّح غرانكفيست قائلاً: «هاري كين لاعب جيّد للغاية. إنهم يلعبون بطريقةٍ أكثر هجومية من السابق، لا سيما مع وجود لاعبٍ مهاري مثل رحيم ستيرلينغ، لكننا سنُصعّب عليهم الأمور».
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