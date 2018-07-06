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بالفيديو - لقطة طريفة واحدة.. مشجع برازيلي يقتحم الشهرة فجأة ويتلقى عروض عمل في روسيا!

6
JULY
2018
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لقطة طريفة واحدة كانت كفيلة بجعل المشجع البرازيلي توميرا سافوي يصبح أحد أشهر الشخصيات في روسيا، ويلاحقه الجميع كي يلتقطوا معه صورا وحتى الشركات كي تستفيد منه كوجه دعائي.
 
وجاءت شهرة سافوي الواسعة، بعدما اقتحم بثا مباشرا لإحدى القنوات في أول مباراة للمنتخب البرازيلي في مونديال روسيا، وأطلق عبارة كان يعتقد أنها تمتدح روسيا، لكن تتضمن كلمة نابية ورددها هو معتقدا أنه يقول شيئا جيدا.
 
وما لبث أن تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات المشجع البرازيلي، حيثما حل أو ارتحل في روسيا.
 
ومن بين الفيديوهات التي لقيت صدى واسعا، الفيديو الذي ظهر فيه سافوي على قناتنا، وهو يطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منحه الجنسية الروسية.
 
وانتشر للمشجع البرازيلي فيديو آخر، تناقله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، خلال مشاركته في دعاية لإحدى أهم شركات الهاتف الخلوي في روسيا فيما يبدو أنه بدأ يحصد نتاجا لشهرته "السوشيال" على الصعيد العملي.
روسيا اليوم
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