الصين تطلق حافلات صغيرة ذاتية القيادة

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أعلنت شركة "Baidu" الصينية، خلال مؤتمرها السنوي الأخير، عن بدء الإنتاج التجاري لحافلاتها الصغيرة ذاتية القيادة.

وأكد مدير الشركة، روبين لي، أن "Baidu" أنتجت حتى الآن 100 حافلة صغيرة من نوع "Apollo 3.0" ذاتية القيادة، استعدادا لإطلاقها قريبا في شوارع العاصمة الصينية. وتعمل الشركة حاليا على إنتاج المزيد من هذه الحافلات لبيعها في الصين والعديد من دول العالم.

وأوضح لي أن هذه الحافلات قادرة على الحركة بشكل مستقل على مختلف أنواع الطرق، ويمكنها تفادي الازدحامات المرورية داخل المدن بأمان، فضلا عن أنها قادرة على المراوغة في أضيق الأزقة والشوارع.