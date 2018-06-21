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ترامب لميركل: لا تقولي إني لا أعطيك شيئا.. هاك قطعتي ملبّس!

21
JUNE
2018
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كشف السياسي أيان بريمر عن سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أثناء قمة مجموعة "G7" التي أقيمت في مدينة كيبيك الكندية في أوائل يونيو الجاري.

وذكر بريمر أن ترامب استخدم "دبلوماسية الحلويات" أثناء محاولات زعماء دول السبع الكبرى إقناعه بتوقيع البيان الختامي لقمة G7، وقال: "ترامب كان يجلس منقبضا، ولا يبدو عليه الارتياح لأنهم (زعماء دولG7) متواطئون عليه".

كما ذكر السياسي الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي قال في نهاية المطاف: "طبعا، سوف أوقعه"، وبعد ذلك قام، ووضع يده في جيبه، وأخرج منه قطعتي ملبّس (حلويات) وألقاهما على الطاولة، مخاطبا ميركل: "ها هي، أنغيلا، إذن لا تقولي إنني لا أعطيك أي شيء على الإطلاق".
وسبق أن أفاد الدبلوماسيون الذين شاركوا في قمة G7 بأن ترامب أهان نصف زعماء دول مجموعة G7، فقد وصف عدة مرات رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، بـ"قاتل وحشي"، كما هاجم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بقوله له إن "جميع الإرهابيين في باريس".

وكتب ترامب عقب اختتام القمة تغريدة في تويتر، أعلن فيها رفضه توقيع البيان الختامي للقمة، بسبب تصريحات رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أثناء مؤتمر صحفي.

روسيا اليوم
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