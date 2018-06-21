سيناريو المغدورتين "حلا وعروبة" يتكرر .. جريمة جديدة تهزّ أوساط اللاجئين!

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اعتقلت الشرطة التركية سوريا بتهمة قتل شابة سورية بطريقة وحشية وسرقة مصاغها في مدينة بورصة شمال غرب تركيا.

وقالت صحيفة حرييت التركية، إن الشرطة اشتبهت بعم الضحية (27 عاما) الذي يعمل في ورشة للنسيج، حيث جاء إلى منزل الضحية (18 عاما) برفقة أقاربها وعلى وجهه آثار لخدوش أظافر، ما أثار حفيظة عناصر الشرطة فاعتقلته للتحقيق.

وكان قد عثر على شابة سورية مقتولة طعنا داخل منزلها في مدينة بورصة بظروف غامضة.

وأضافت الصحيفة أن المتهم الذي حاول تضليل الشرطة من خلال بكائه وإظهار حزنه على الضحية رفض التهم الموجهة إليه، إلا أنه اضطر للاعتراف في النهاية بعد أن تم استجوابه من قبل فريق من المحققين في مديرية الأمن العام التركي.

وقال المتهم إنه نفذ جريمته لأن الضحية هربت للزواج بشخص لم يكن موافقا عليه.

وفي التفاصيل جاء المتهم إلى منزل الضحية حيث نشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بطعنه لها في أجزاء مختلفة من جسدها ليعود بعدها إلى مكان عمله.

وعثرت الشرطة على أداة الجريمة التي تخلص منها المتهم داخل مجمع قمامة، كما عثرت على مصاغ الضحية داخل خزانة صغيرة في ورشة عمل المتهم.

بدوره أكد شقيق الضحية أن المتهم قام بتهديد الضحية بالقتل عدة مرات في السابق.

يشار الى أنها ليست الجريمة الأولى التي تقع بين لاجئين سوريين على الأراضي التركية، حيث أن الاعلام ضج منذ مدّة في قضية مقتل حلا بركات ووالدتها عروبة في ظروف مشابهة.