living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
216
My announcements
15
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سيناريو المغدورتين "حلا وعروبة" يتكرر .. جريمة جديدة تهزّ أوساط اللاجئين!

21
JUNE
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اعتقلت الشرطة التركية سوريا بتهمة قتل شابة سورية بطريقة وحشية وسرقة مصاغها في مدينة بورصة شمال غرب تركيا.

وقالت صحيفة حرييت التركية، إن الشرطة اشتبهت بعم الضحية (27 عاما) الذي يعمل في ورشة للنسيج، حيث جاء إلى منزل الضحية (18 عاما) برفقة أقاربها وعلى وجهه آثار لخدوش أظافر، ما أثار حفيظة عناصر الشرطة فاعتقلته للتحقيق.

وكان قد عثر على شابة سورية مقتولة طعنا داخل منزلها في مدينة بورصة بظروف غامضة.

وأضافت الصحيفة أن المتهم الذي حاول تضليل الشرطة من خلال بكائه وإظهار حزنه على الضحية رفض التهم الموجهة إليه، إلا أنه اضطر للاعتراف في النهاية بعد أن تم استجوابه من قبل فريق من المحققين في مديرية الأمن العام التركي.

وقال المتهم إنه نفذ جريمته لأن الضحية هربت للزواج بشخص لم يكن موافقا عليه.

وفي التفاصيل جاء المتهم إلى منزل الضحية حيث نشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بطعنه لها في أجزاء مختلفة من جسدها ليعود بعدها إلى مكان عمله.

وعثرت الشرطة على أداة الجريمة التي تخلص منها المتهم داخل مجمع قمامة، كما عثرت على مصاغ الضحية داخل خزانة صغيرة في ورشة عمل المتهم.

بدوره أكد شقيق الضحية أن المتهم قام بتهديد الضحية بالقتل عدة مرات في السابق.

يشار الى أنها ليست الجريمة الأولى التي تقع بين لاجئين سوريين على الأراضي التركية، حيث أن الاعلام ضج منذ مدّة في قضية مقتل حلا بركات ووالدتها عروبة في ظروف مشابهة.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
216
My announcements
15
Logout