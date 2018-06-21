اعتقال مشجعين أجانب بالمونديال.. سرقة وشرب كحول

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اعتقلت السلطات الروسية 8 مشجعين أجانب حتى الآن، جاؤوا لتأييد منتخباتهم المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية محلية.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام الروسية أن المشجعين الذين تم اعتقالهم أو تغريمهم هم من المكسيك وإيران وبيرو والمملكة المتحدة، وان المعتقل الأول كان من بيرو بسبب السرقة.

وحكمت السلطات على المشجع، الذي سرق 265 دولار أميركيا من مواطن تايلاندي في الساحة الحمراء في موسكو، بالسجن لمدة شهرين، وفق ما ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس، الجمعة.

وعززت السلطات الروسية إجراءاتها الأمنية في 11 مدينة تستضيف مباريات كأس العالم لكرة القدم، ونشرت عددا كبيرا من رجال الشرطة، ونصبت كاميرات جديدة في الأماكن العامة.

وألقت السلطات الروسية على مشجع آخر من بيرو بتهمة سرقة 3 تذاكر من مباراة ألمانيا والمكسيك الأحد الماضي، وفقا ما ذكرت وكالة إنترفاكس، التي أكدت أن الرجل البالغ من العمر 42 اتهم بالسرقة.

واعتقلت السلطات الروسية مشجعا من المكسيك يشتبه في قيامه بسرقة حقيبة فيها 8 آلاف دولار أميركي. وقد اعتقل الرجل في فندق بعد تقاسم جزء من المبلغ مع اثنين من أصدقائه، اللذين اعتقلا أيضا.

وفي حادث منفصل، قال مواطن إيراني إن الشرطة اعتقلته بتهمة سرقة 1000 دولار أميركي من مشجع برازيلي في العاصمة الروسية موسكو.

ووجهت السلطات الروسية إلى مشجعين بريطانيين تهمة الشغب وشرب الكحول في الأمكن العامة بعد أن تم إلقاء القبض عليهما في قطار متجه إلى فولغوغراد حيث أقيمت مباراة إنجلترا ضد تونس، الاثنين.