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خبيرة نووية كبيرة في إدارة ترامب تترك البيت الأبيض

21
JUNE
2018
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قال ثلاثة مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية أندريا هول كبيرة الخبراء النوويين المشاركين في محادثات إنهاء برامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية تركت البيت الأبيض في إطار عملية "تناوب دورية".
 
وذكر مسؤول أميركي آخر أن جولي بنتز حلت بالفعل محل هول في منصب القائم بأعمال مدير إدارة أسلحة الدمار الشامل في مجلس الأمن القومي.
 
ولم ترد هول على طلب تعقيب.
 
وانضمت هول إلى مجلس الأمن القومي في يونيو حزيران عام 2016 في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وتولت منذ عام 2003 عددا من المناصب الحكومية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وانتشار الأسلحة.
 
ولعبت هول دورا بارزا في التحضير للقمة التي عقدت الأسبوع الماضي في سنغافورة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
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