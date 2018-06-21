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ترامب يعلق.. بعد تنفيذ كوريا الشمالية لوعدها

21
JUNE
2018
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قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن كوريا الشمالية أعادت، الأربعاء، رفات 200 جندي أميركي مفقودين منذ الحرب الكورية، لكن لم يرد تأكيد رسمي لذلك من سلطات الجيش.
وتابع ترامب خلال حشد لمؤيديه بولاية مينيسوتا: "استعدنا أبطالنا العظماء الراحلين. أعيدت الرفات اليوم. أعيدت بالفعل 200 منها".
 
وقال مسؤولون أمريكيون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، الثلاثاء، إن كوريا الشمالية ستسلم خلال أيام "عددا كبيرا" من الرفات إلى قيادة الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية، على أن تُنقل بعد ذلك إلى قاعدة هيكام الجوية في هاواي.
 
والتقى ترامب، بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في قمة تاريخية الأسبوع الماضي استضافتها سنغافورة، وأعلن في مؤتمر صحفي لاحق أن كيم، وافق على إعادة رفات جنود أميركيين.
 
وتشير بيانات الجيش الأميركي، إلى أن مصير نحو 7700 جندي أميركي لا يزال مجهولا منذ الحرب الكورية، التي دارت بين عامي 1950 و1953.
 
وذكرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن مسؤولي كوريا الشمالية أشاروا في الماضي إلى أن بحوزتهم رفات 200 جندي أميركي.
 
يذكر أن ما يربو على 36500 جندي أميركي قتلوا في هذا الصراع.
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