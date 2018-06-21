living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مؤشرات متزايدة.. روسيا سئمت من سنودن

21
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد 5 سنوات من هروب موظف وكالة الأمن القومي الأميركية السابق، إدوارد سنودن، من هاواي إلى موسكو، تتزايد الأدلة على أن الروس قد سئموا منه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام غربية.
وقد سرب سنودن في يونيو 2013 تفاصيل برنامج تجسس يسمى "بريسم" إلى صحف بريطانية وأميركية، ما دعا القضاء الأميركي لتوجيه تهمة التجسس وسرقة ممتلكات حكومية تتعلق بالدفاع الوطني له.
 
واختلف الحال منذ مجيئه إلى روسيا لأول مرة قبل 5 سنوات، إذ لم تعد الحكومة الروسية تتعامل مع ملف سنودن بشكل علني، وتحولت القضية إلى أكثر سرية، وبات الرجل مختفيا عن الأنظار.
 
وتقلص ظهور سنودن عبر الإنترنت باستخدام برنامج الفيديو "سكايب"، والذي اعتاد على استخدامه في بث خطابات إلى مؤتمرات في دول عدة، كما باتت تغريداته عبر حسابه في تويتر أقل بكثير.
 
وقد أجرى سنودن هذا الشهر مقابلة عبر الهاتف مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، على خلاف أول مقابلة معه، التي كانت وجها لوجه في إحدى الغرف الفندقية في العاصمة الروسية موسكو.
 
ولم تعد الذكرى السنوية لهروب سنودن من الولايات المتحدة إلى روسيا موعدا مهما، حتى بالنسبة لوسائل الإعلام الروسية المحلية، التي دأبت في السنوات السابقة على "الاحتفاء" بالرجل في شهر يونيو.
 
وينظر مراقبون إلى هذا السلوك الروسي مع سنودن وقضيته على أنه تغير بشكل كبير مع ملف شغل حكومات عدة في العالم، ويعتبرون ذلك مؤشرات على أن علاقة سنودن مع موسكو بدأت تتعكر.
 
وفي الأيام الأولى من هروبه إلى روسيا، نشر سنودن عددا من الصور الفوتوغرافية التي تؤكدا أنه يمارس حياته بشكل طبيعي، كان من بينها وهو يتسوق في إحدى المتاجر وفي المسرح وعلى ضفاف النهر في العاصمة الروسية.
 
وفي حين تم تمديد تصريح بقائه في روسيا حتى عام 2020، راجت شائعات بأن الروس أرسلوا سنودن إلى مدينة نائية في جبال الأورال ذاع صيتها بسبب احتضانها أحد المعتقلات الأكثر قسوة خلال الحقبة السوفيتية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout