من أجل ترامب.. كيم يشكر الصين

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ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية أن زعيم البلاد، كيم جونغ أون، شكر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لدعمه في القمة التي عقدها الأسبوع الماضي مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وتواجد كيم في بكين، الأربعاء، في إطار زيارته الثالثة للصين هذا العام، ما يؤكد التحسن الكبير في العلاقات بين الجارتين الشيوعيين.

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن كيم أعرب عن امتنانه لشي في اجتماع عقد، الثلاثاء، كما أعرب شي عن "تقديره العميق وتهانيه القلبية" لكيم بسبب القمة.

وأضافت: "خلال مأدبة أقامها شي، قال كيم أيضا إن بيونغ يانغ وبكين تشهدان تطورا في علاقاتهما بدرجة غير مسبوقة".

وخلال قمته مع ترامب، تعهد كيم بالعمل على نزع سلاح بلاده النووي مقابل ضمانات أمنية أميركية.