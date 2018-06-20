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كندا تعلن "قرارها النهائي" بشأن استخدام الماريغوانا

20
JUNE
2018
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وافق مجلس الشيوخ الكندي، على مشروع قانون معدل يقنن استخدام الماريغوانا، مما يهيئ المسرح، كي تصبح كندا أول دولة في مجموعة السبع الكبار تجعل استعمال القنب قانونيا.
 
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 52 صوتا مقابل 29 صوتا لصالح مشروع القانون المعدل، الذي قدمه مجلس العموم المنتخب ليمهد الطريق لوجود سوق للقنب قانونية تماما في غضون فترة تتراوح بين 8 أسابيع و12 أسبوعا.
 
وجعل الحزب الليبرالي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء، جاستن ترودو، الاستعمال الترفيهي للماريغوانا جزءا من حملته الناجحة لانتخابات عام 2015، معتبرا أن القانون الجديد سيبعد المخدر عن المتعاطين صغار السن ويقلل الجريمة المرتبطة باستعماله.
 
وكتب ترودو في رسالة من خلال حسابه على "تويتر": "كان من السهل للغاية على أطفالنا الحصول على الماريغوانا وعلى المجرمين جني الأرباح. اليوم، غيرنا ذلك. أقر مجلس الشيوخ للتو خطتنا لتقنين وتنظيم الماريغوانا".
 
وباعتبارها أول قوة اقتصادية كبيرة تقنن القنب بشكل كامل، ستراقب الدول الأخرى، التي تدرس المضي في الطريق ذاته والمستثمرون العالميون الذي ضخوا بالفعل المليارات في شركات إنتاج الماريغوانا الكندية بدء التطبيق المنتظم في كندا عن كثب.
 
واجتذبت شركات الماريغوانا الكندية العديد من المستثمرين خلال مساعي تقنين الماريغوانا للاستعمال الترفيهي على مستوى البلاد. 
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