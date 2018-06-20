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كوريا الشمالية تحسم "البند الرابع" من اتفاق كيم وترامب

20
JUNE
2018
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أعلن مسؤول أميركي، الثلاثاء، أن كوريا الشمالية قد تسلّم الولايات المتحدة قريبا دفعة أولى تضم رفات 200 جندي أميركي قتلوا في الحرب الكورية، وذلك بموجب الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، خلال قمتهما التاريخية في سنغافورة الأسبوع الماضي.
 
وبحسب المعلومات إن الاستعدادات تتواصل لإنجاز عملية تسلم رفات الجنود الأميركيين والمنصوص عليها في اتفاق سنغافورة الموقّع في 12 يونيو الجاري وأن عملية تسلمّ الرفات قد تتم في غضون الأيام القليلة المقبلة.
 
وبحسب البند الرابع من اتفاق سنغافورة فإن "الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تتعهدان العثور على رفات أسرى الحرب والذين فقدوا في المعارك وإعادة الذين حددت هوياتهم منهم إلى بلدهم في الحال".
 
والاثنين، نشر البنتاغون تحديثا لمذكرة بشأن مفقودي الحرب الكورية (1950-1953) جاء فيه أن "المسؤولين الكوريين الشماليين أفادوا بأن لديهم 200 رفات تم العثور عليها على مر السنين".
 
وقتل أكثر من 35 ألف جندي أميركي في شبه الجزيرة الكورية خلال الحرب الكورية، التي انتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام، ومن بين هؤلاء لا يزال 7700 منهم في عداد المفقودين بينهم 5300 في كوريا الشمالية، بحسب البنتاغون.
 
وكانت واشنطن وبيونغ يانغ ابرمتا اتفاقا سابقا استعادت بموجبه واشنطن بين العامين 1990 و2005 رفات 229 جندي أميركي، ولكن مفاعيل هذا الاتفاق جمدت إثر تدهور العلاقات بين البلدين.
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