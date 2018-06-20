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انخفاض مخزون الجعة في موسكو بسبب المونديال

20
JUNE
2018
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أقدم مشجعو كرة القدم المولعون بالجعة على استهلاكها بشكل كبير مما جعل بعض الحانات والمطاعم في العاصمة الروسية موسكو تقول إن مخزوناتها من الجعة توشك على النفاد وأن عليها الانتظار فترة أطول من المعتاد قبل وصول توريدات جديدة.
وغير كأس العالم ملامح موسكو حيث انتشر الغناء والهتاف وتزاحم المشجعون على الحانات والمطاعم حول الكرملين والميدان الأحمر.
 
وقال نادل في مطعم فاخر بوسط موسكو طلب عدم نشر اسمه "لم نعتقد أنهم لن يطلبوا سوى الجعة فقط".
 
ولفت إلى أن الجعة نفدت من المطعم يوم الاثنين وإن التوريدات تأخذ 24 ساعة على الأقل وهي فترة أطول من المعتاد لأن مخزونات الموردين تنفد أيضا.
 
وأضاف "يوجد الكثير من الناس حقا في موسكو...وجميعهم يشربون. الأمر مثير إنها كرة القدم".
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