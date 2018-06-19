طلّقها في السينما.. والسبب صادم!

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قرر رجل أميركي أن يطلّق زوجته، بعد أن وضعت الملح على البوشار من دون موافقته، خلال رحلة إلى السينما.





وتم استدعاء الشرطة للتدخل في نزاع في سينما ماركوس ماجستيك بولاية ويسكونسن حيث نشب خلال بين زوجين، كانا على وشك حضور فيلم سينمائي.







وأوضحت الزوجة، أنها كانت في طابور شراء البوشار قبل بداية الفيلم، وأوصاها زوجها أن لا تضع الملح على البوشار، لكنها لم تنفذ رغبته مما أثار غضبه، واتهمها بعدم الإخلاص له وقرر وضع حد لعلاقتهما الزوجية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.







ورفض الزوج مشاهدة الفيلم فيما دخلت الزوجة إلى صالة العرض واستمتعت بالفيلم والبوشار، وعندما خرجت كان زوجها بانتظارها، لكنها رفضت السماح له بقيادة السيارة لأنه كان غاضباً، واتصلت بالشرطة لحل النزاع الذي نشأ بينهما.







وأبلغت الزوجة الشرطة أن زوجها لم يؤذها قط، ولم تكن تخشى أن يؤذيها، لكنها خشيت أن يتسبب بحادث، في حال قاد السيارة وهو غاضب.