وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: سأتوجه قريبا إلى كوريا الشمالية

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أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو انه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون قريبا من أجل توضيح تفاصيل تعهد زعيم كوريا الشمالية نزع السلاح النووي.

واوضح بومبيو أمام “نادي ديترويت الاقتصادي”، انه “يصعب معرفة ما اذا كان الزعيمان سيعقدان قمة ثانية لوضع اللمسات الاخيرة على اتفاق، أو موعد تلك القمة”. وتابع قائلا “هناك عمل كثير يجب القيام به هنا وهناك. فريقي يقوم به بالفعل. من المرجح ان اعود مجددا الى هناك قبل انقضاء وقت طويل”.

واشار بومبيو الى انه “علينا ان نوضح كل الامور القائمة عليها الالتزامات التي قُطعت في ذلك اليوم في سنغافورة”.

وكان بومبيو تولى التحضير للقمة التاريخية التي جمعت الاسبوع الماضي بين كيم والرئيس الاميركي دونالد ترامب، ويتولى حاليا التحضير لمتابعة المحادثات. وفي الاثناء تتواصل الجهود الدبلوماسية بعيدا من الاعلام.