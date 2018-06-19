ترامب يوجه البنتاغون بإنشاء قوات فضائية ضمن الجيش الأمريكي

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أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيها عاجلا إلى وزارة الدفاع البنتاغون بإنشاء قوات فضائية كصنف سادس ضمن القوات المسلحة للولايات المتحدة.

وأمر ترامب، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم في البيت الأبيض، البنتاغون ببدء تشكيل قوات جديدة فورا، مشددا على أن مجرد الحضور في المجال الفضائي لا يكفي لحماية أمريكا من التحديات، بل تحتاج واشنطن إلى الهيمنة في الفضاء.

كما وقّع سيد البيت الأبيض مرسوما بشأن إعداد القواعد الخاصة بتنظيم الملاحة الفضائية، بغية منع وقوع حوادث بين الأقمار الاصطناعية على مدار الأرض، موضحا أن هذه القواعد ستهدف إلى ضمان دور الولايات المتحدة المتقدم في ضمان سلامة وأمن التحركات الفضائية.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة لن تقبل تخلفها عن روسيا والصين ودول أخرى في المجال الفضائي، مقرا بأن الخطط المطروحة في هذا المجال عند توليه مقاليد الحكم في أوائل العام الماضي لم تكن جيدة، لكن الوضع تغير الآن نحو الأفضل.

كما وعد ترامب بإرسال بعثة من رواد فضاء أمريكيين إلى القمر، وضمان الوجود الأمريكي طويل الأمد في هذا الكوكب، ما سوف يؤثر إيجابا على اقتصاد الولايات المتحدة، حسب قوله.

وكان ترامب قد أكد غير مرة في الآونة الأخيرة عزمه على إنشاء هذا الصنف الجديد في القوات المسلحة الأمريكية، مؤكدا أنه يرى في الهيمنة الأمريكية بالمجال الفضائي مسألة الأمن القومي.