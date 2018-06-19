living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يوجه البنتاغون بإنشاء قوات فضائية ضمن الجيش الأمريكي

19
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيها عاجلا إلى وزارة الدفاع البنتاغون بإنشاء قوات فضائية كصنف سادس ضمن القوات المسلحة للولايات المتحدة.

وأمر ترامب، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم في البيت الأبيض، البنتاغون ببدء تشكيل قوات جديدة فورا، مشددا على أن مجرد الحضور في المجال الفضائي لا يكفي لحماية أمريكا من التحديات، بل تحتاج واشنطن إلى الهيمنة في الفضاء.

كما وقّع سيد البيت الأبيض مرسوما بشأن إعداد القواعد الخاصة بتنظيم الملاحة الفضائية، بغية منع وقوع حوادث بين الأقمار الاصطناعية على مدار الأرض، موضحا أن هذه القواعد ستهدف إلى ضمان دور الولايات المتحدة المتقدم في ضمان سلامة وأمن التحركات الفضائية.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة لن تقبل تخلفها عن روسيا والصين ودول أخرى في المجال الفضائي، مقرا بأن الخطط المطروحة في هذا المجال عند توليه مقاليد الحكم في أوائل العام الماضي لم تكن جيدة، لكن الوضع تغير الآن نحو الأفضل.

كما وعد ترامب بإرسال بعثة من رواد فضاء أمريكيين إلى القمر، وضمان الوجود الأمريكي طويل الأمد في هذا الكوكب، ما سوف يؤثر إيجابا على اقتصاد الولايات المتحدة، حسب قوله.

وكان ترامب قد أكد غير مرة في الآونة الأخيرة عزمه على إنشاء هذا الصنف الجديد في القوات المسلحة الأمريكية، مؤكدا أنه يرى في الهيمنة الأمريكية بالمجال الفضائي مسألة الأمن القومي.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout