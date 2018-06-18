living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صانع القنابل الذي أربك المطارات

18
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

"ميكانيكي داعشي" كان وراء منع أجهزة الكمبيوتر من الطائرات ويُخطط لما هو "أفظع".. تفاصيل القصة يرويها جاسوس بريطاني
كشف جاسوس سابق للاستخبارات الخارجية البريطانية MI6 كيف أنَّ أنشطة رجل من مقاطعة ويست ميدلاندز، والذي أصبح صانع قنابل رئيسياً لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، تسبَّب في الحظرالأميركي لأجهزة الكمبيوتر المحمول على متن الرحلات الجوية. وحسب صحيفة The Guardian البريطانية فإن أيمن دين أوضح في سيرته الذاتية، كيف كان لدى أحد أعضاء تنظيم داعش يُدعى همايون طارق من بلدة دادلي البريطانية خططاً لتهريب "قنابل مخفية في شكل بطاريات كمبيوتر محمول". وقد أدَّى ذلك إلى قرارٍ أميركي بفرض حظر على حمل الركاب لأجهزة كمبيوتر محمولة على متن الرحلات الجوية المُتَّجِهة إلى الولايات المتحدة قادمةً من 10 مطارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويُعتَقد أنَّ طارق، وهو ميكانيكي سيارات أصبح جهادياً وتباهى بمهاراته في صنع القنابل على موقع "تويتر"، قد ساعد في صنع قنابل يمكن إخفاؤها في شكل بطاريات كمبيوتر محمول واصطحابها على متن الطائرات. يقول دين إنَّ طارق يقوم الآن بمحاولة تكييف طائرات بدون طيار لضرب ملاعب كرة قدم وغيرها من الأماكن المزدحمة. وأفصح دين، وهو خبير متفجرات سابق في تنظيم القاعدة جنَّده جهاز الاستخبارات السري للتسلل إلى الدوائر الجهادية في المملكة المتحدة، عن هذه المعلومات في كتابه الجديد "Nine Lives".
قنابل على شكل بطاريات أجهزة كمبيوتر
التقى دين للمرة الأولى بطارق، الذي كان معروفاً بالاسم الحركي أبو مسلم البريطاني، بينما كان يعمل كعميلٍ مُتخفٍّ. وذكر دين في كتابه، الذي كتبه بالاشتراك مع بول كروكشانك وتيم ليستر،: "أخبرني أحد المصادر الاستخبارتية في عام 2017 أنَّ أبا مسلم كان منخرطاً في جهود داعش لتطوير قنابل يمكن تهريبها على متن طائرات مُتَخفية في شكل بطاريات أجهزة كمبيوتر محمول". ويُعتَقد أنَّ هذا الاكتشاف قد دفع الولايات المتحدة إلى فرض حظر على بعض شركات الطيران في الشرق الأوسط من السماح لركابها باصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمولة على متن الرحلات الجوية كأمتعة محمولة. وقد بدأ الحظر، الذي شمل أيضاً الأقراص الإلكترونية والقارئات الإلكترونية في مارس/آذار العام الماضي 2017، لكنَّه رُفِع بعد ذلك بأربعة أشهر بعد تطبيق تدقيقات أمنية مُحسَّنة.
المهم المقبلة.. طائرات محملة بمتفجرات
قال دين لصحيفة The Sunday Times البريطانية في مايو/أيار الماضي إنَّ طارق، وهو أب مُطلّق لطفلين ووُلِد وتربَّى في دادلي، موجودٌ الآن على الحدود السورية العراقية، حيث يقوم بتطوير طائرات بدون طيار مُحمَّلة بمتفجرات مع احتمالية مهاجمة ساحات رياضية. أمضى طارق ثلاثة أعوام ونصف في السجن بتهمة التآمر للاحتيال على البنوك ومكاتب البريد، ثم غادر المملكة المتحدة في يوليو/تموز 2012 للقتال إلى جانب المتمردين الإسلاميين في منطقة وزيرستان في الحزام القبلي لشمال غرب باكستان. بعد مغادرته المملكة المتحدة، عاد إلى الظهور مرة أخرى على تويتر لتبادل الصور المُخيفة لمختبر صنع قنابل جديد عالي التقنية قام بتأسيسه هناك.
"كتيب المتفجرات للمجاهدين"
استخدم صانع القنابل، الذي أعلن عن نفسه، منصته على الشبكة الاجتماعية لنشر المعلومات من "كتيب المتفجرات للمجاهدين". وغرَّد بصور صفحات متعددة تحتوى على ملاحظات مكتوبة بخط اليد عن المكونات الإلكترونية التي يُمكن استخدامها لتجميع القنابل، بالإضافة إلى معلومات أساسية عن المواد الكيميائية اللازمة لصنع المواد السامة الخام والسموم. وفي مقابلة مع صحيفة The Guardian البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عبر رسالة مباشرة على تويتر، قال طارق إنَّ تحوله نحو عقلية أكثر أصولية بدأ في عام 2000. وأضاف: "توصلتُ إلى فهم أنَّ هناك خالِقاً يمنح الحياة ويأخذها بعد.. أن بدأت التأمل في خلق الله". وكان طارق قد فرَّ من إطلاق السراح المؤقت إلى باكستان لتجنُّب محاكمته بتهمة التزوير في محكمة وولفرهامبتون في أبريل/نيسان عام 2005، لكنَّه ذكر أنَّه أُعيد ترحيله إلى المملكة المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2007، ثُم قضى مدة عقوبته لثلاث سنوات ونصف. وقال إنَّه ذهب إلى المناطق القبلية في باكستان عقب إطلاق سراحه "لطرد الكفار من أرضنا المحتلة ولتطبيق شريعة الله العظيم". وأضاف أنَّ جهاديين زملاء له هناك قُتِلوا في غارات أميركية عبر طائرات بدون طيار. وعندما سُئِل عن دوره في داعش، قال إنَّه كان يعمل في صنع متفجرات وتلقى تدريباً أيضاً كقناص.

المصدر: بوست عربي

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout