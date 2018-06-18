استطلاع- غالبية الفرنسيين تؤيد قرار عدم استقبال مهاجري اكواريوس

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أظهر استطلاع للرأي نشر، اليوم، تأييد غالبية الفرنسيين لقرار حكومتهم عدم استقبال السفينة "أكواريوس" التي كان على متنها 630 مهاجرا أنقذوا في البحر المتوسط بعد رفض ايطاليا استقبالها في مرافئها.

وبحسب هذا الاستطلاع الذي أجراه مركز "اوبينيون واي" بين 13 حزيران و15 منه، وشمل 1020 شخصا بالغا، عبر 56 في المئة من المشاركين عن تأييدهم قرار الحكومة، في حين قال 42% إن الحكومة كان عليها السماح للسفينة بالرسو في فرنسا.

وسمح للسفينة "اكواريوس" التي تشغلها منظمة "اس او اس المتوسط" في النهاية بالرسو في مرفأ بالنسية في اسبانيا أمس بعدما ظلت عالقة في البحر أياما اثر رفض ايطاليا ومالطا السمح لها بالرسو في مرافئهما.

وعرض القادة المحليون في جزيرة كورسيكا استقبال "اكواريوس"، لكن موقفهم رفضته الحكومة المركزية في باريس، معتبرة انه بموجب القانون الدولي فإن السفينة عليها أن تتجه الى أقرب مرفأ.

وتصاعد التوتر بعدما اتهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون روما بـ"عدم المسؤولية"، قبل أن يعود ويؤكد أنه لم يقصد إهانة ايطاليا.

ويواجه ماكرون ضغوطا لإغلاق طرق وصول المهاجرين من افريقيا الى أوروبا وسط مواقف مناهضة للهجرة في بلاده.