living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استطلاع- غالبية الفرنسيين تؤيد قرار عدم استقبال مهاجري اكواريوس

18
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


 أظهر استطلاع للرأي نشر، اليوم، تأييد غالبية الفرنسيين لقرار حكومتهم عدم استقبال السفينة "أكواريوس" التي كان على متنها 630 مهاجرا أنقذوا في البحر المتوسط بعد رفض ايطاليا استقبالها في مرافئها.

وبحسب هذا الاستطلاع الذي أجراه مركز "اوبينيون واي" بين 13 حزيران و15 منه، وشمل 1020 شخصا بالغا، عبر 56 في المئة من المشاركين عن تأييدهم قرار الحكومة، في حين قال 42% إن الحكومة كان عليها السماح للسفينة بالرسو في فرنسا.

وسمح للسفينة "اكواريوس" التي تشغلها منظمة "اس او اس المتوسط" في النهاية بالرسو في مرفأ بالنسية في اسبانيا أمس بعدما ظلت عالقة في البحر أياما اثر رفض ايطاليا ومالطا السمح لها بالرسو في مرافئهما.

وعرض القادة المحليون في جزيرة كورسيكا استقبال "اكواريوس"، لكن موقفهم رفضته الحكومة المركزية في باريس، معتبرة انه بموجب القانون الدولي فإن السفينة عليها أن تتجه الى أقرب مرفأ.

وتصاعد التوتر بعدما اتهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون روما بـ"عدم المسؤولية"، قبل أن يعود ويؤكد أنه لم يقصد إهانة ايطاليا.

ويواجه ماكرون ضغوطا لإغلاق طرق وصول المهاجرين من افريقيا الى أوروبا وسط مواقف مناهضة للهجرة في بلاده.

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout