رئيس وزراء أوستراليا تدخل لحل أزمة نقل مباريات كأس العالم

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تدخل رئيس الوزراء الاوسترالي مالكولم ترنبول، اليوم، بالنيابة عن جماهير كرة القدم الغاضبة في بلاده بعد سلسلة من المشاكل الفنية التي شوشت على مشاهدة مباريات نهائيات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا، لليوم الثالث.

وكتب ترنبول على "تويتر" إنه "تحدث مع ألين ليو الرئيس التنفيذي لشركة أوبتس السنغافورية للاتصالات التي تملك الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة التي تستغرق شهرا في اوستراليا".

وقال: "أكد لي أنه يمنح مشاكل بث كأس العالم اهتمامه الشخصي ويعتقد أنها ستحل هذا المساء".

واستشاطت الجماهير الاوسترالية المولعة بكرة القدم غضبا بسبب انقطاع البث أثناء مباراة كوستاريكا وصربيا أمس. وكانت هناك مشكلة في البث في الليلة الافتتاحية للبطولة أيضا.

ودفع حجم الشكاوى ليو الى الاعتذار على "تويتر".