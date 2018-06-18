صهر ملك إسبانيا "سجينا" خلف القضبان

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أدخل أيناكي أوردانغارين صهر العاهل الإسباني السجن، صباح الاثنين، بعدما حكم عليه بالاستئناف بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر بتهمة اختلاس أموال.

وكان القضاء الاسباني أمهل أوردانغارين لاعب كرة اليد السابق الحائز على ميداليتين برونزيتين في الألعاب الأولمبية، حتى منتصف ليل الاثنين لكي يتوجه إلى السجن.

وحكمت المحكمة العليا في مدريد في الاستئناف الثلاثاء الماضي على صهر الملك فيليبي بالسجن بتهمة اختلاس مع شريك له ملايين اليوروهات من الإعانات التي قدمت إلى "نوس" المؤسسة غير الربحية التي كان يرأسها.

وكان المسلسل القضائي مع العائلة الإسبانية المالكة قد بدأ في مطلع 2010 فيما كانت إسبانيا غارقة في أزمة اقتصادية خانقة، مما سرّع من تخلي الملك عن العرش لابنه فيليبي في يونيو 2014.

وإثر بدء المتاعب القضائية، أبعد الملك الجديد شقيقته وزوجها من الاحتفالات الرسمية، وسحب من أوردانغارين لقب الدوق الذي كان قد منح له، وأقام الزوجان منذ ذلك الحين بعيدا من المصورين مع أبنائهما الأربعة في سويسرا.