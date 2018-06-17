living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجم ألمانيا يدفع ثمنا باهظا لصورته مع أردوغان!

17
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعرض لاعب وسط منتخب ألمانيا إلكاي غوندوغان إلى موقف مؤسف بعدما هشم مجهولون سيارته في بلده، بينما كان مع منتخب بلاده في روسيا للمشاركة في كأس العالم.

وأثار غوندوغان، محور ارتكاز مانشستر سيتي الإنجليزي، وزميله في المنتخب لاعب أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل، غضب الجماهير الألمانية، بعدما التقط اللاعبان صاحبا الأصول التركية صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء زيارته إلى لندن في مايو الماضي.

وكشف مسؤول كرة القدم في مجلة "سبورت بيلد" الألمانية، أن سيارة غوندوغان في ألمانيا تعرضت "تهشمت"، دون أن يذكر موقعا دقيقا للحادث، مرجحا أن يكون الهجوم نتيجة الغضب الناجم عن صورته مع الرئيس التركي.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم انتقد لاعبي المنتخب بعد نشر الصور برفقة أردوغان، واصفا الواقعة بأنها "عمل غير جيد"، مشيرا إلى أن الرئيس التركي في الغالب سوف يستغل الأمر في حملته الانتخابية، للظفر بمدة رئاسة جديدة بصلاحيات أوسع بكثير.

كما أطلقت جماهير "المانشافت" صافرات الاستهجان بحق النجمين، خلال لقاء المنتخب الودي أمام النمسا، في الوديات الإعدادية لكأس العالم.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout