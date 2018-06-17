مرصد زلازل: هزة أرضية تضرب العاصمة المكسيكية جراء الاحتفال بالهدف في مرمى ألمانيا

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وقعت هزة أرضية في العاصمة المكسيك مكسيكو، اليوم الأحد، خلال مباراة منتخبها أمام ألمانيا (1-0)، ذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا.



وأعلن مركز الإرصاد ومراقبة الزلازل والتحليل الجيولوجي والبحوث "SIMMSA"، عبر حسابه "تويتر"، أن السبب وراء "الهزة الضعيفة" هو الاحتفال بهدف المهاجم المكسيكي هيرفينغ لوزانو في مرمى الحارس الألماني مانويل نوير، في الدقيقة الـ 35، من زمن الشوط الأول للمباراة.



وأوضح المصدر أنه: "تم توثيق زلزال في مدينة مكسيكو، ويحمل طابعا عرضيا. وعلى الأرجح ، ذلك كان سببه قفزات مجموعات كبيرة خلال هدف فريق المكسيك في بطولة كأس العالم، رصدها اثنان على الأقل من أجهزة الاستشعار".



وتابع آلاف المشجعين مباراة المنتخب المكسيكي في ساحة "سوكالو" وسط العاصمة مكسيكو، واحتفلوا بحماس كبير بهدف الفوز الوحيد لمنتخب بلادهم.

المصدر : tass.ru