الفيفا يكشف نتائج تحقيقات مباراة مصر والأوروغواي

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أسباب وجود مدرجات فارغة في ملعب "يكاتيرينبورغ" الذي احتضن مباراة مصر والأوروغواي، يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات مونديال روسيا 2018.

ونقلت وكالة "تاس" عن ممثل المكتب الصحفي للاتحاد الدولي، قوله: "الفيفا حلل الوضع المتعلق بمباراة ملعب (يكاتيرينبورغ أرينا)، ويمكننا التأكيد على أن الأمر يتعلق بشكل أساسي بغياب متفرجين من مجموعات معينة".

وأضاف: "لم نكشف عن أي مشاكل عملية أو تقنية، من شأنها عرقلة المشجعين من الوصول إلى الملعب".

ويتسع ملعب "يكاتيرينبورغ أرينا" لـ 33061 مشجعا، وحضر مباراة مصر والأوروغواي 27015 متفرجا بالرغم من بيع 32278 تذكرة.

يذكر أن اللقاء انتهى بخسارة مؤثرة لمنتخب الفراعنة بهدف وحيد جاء في الوقت القاتل، سجله المدافع الأوروغوياي خوسيه خيمينيز، في الدقيقة الأخيرة.