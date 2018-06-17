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بالفيديو- إطلاق صاروخ "إسكندر" الباليستي الروسي

17
JUNE
2018
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نشرت وزارة الدفاع الروسية على قناة يوتيوب اليوم الأحد، مشاهد فيديو لاختبارات إطلاق صواريخ إسكندر التكتيكية أثناء تمارين تدريبية في المنطقة العسكرية الشرقية.

وتظهر المشاهد كيفية نصب صواريخ إسكندر في وضعية قتالية، ما يجعل الصاروخ بوضع شبه عمودي، قبل أن تتم عملية الإطلاق نفسها وسط اندفاع النيران بشكل هائل من فوهة الإطلاق.

وتم تصميم أنظمة الصواريخ إسكندر التكتيكية هذه للرد السريع، وهي مخصصة لتدمير أنظمة العدو الافتراضي المضادة للطائرات والأنظمة المضادة للصواريخ، وهذا الصاروخ قادر على ضرب أهداف صغيرة الحجم، مثل الأنظمة الصاروخية، ومرابض المدفعية بعيدة المدى، وكذلك الطائرات والمروحيات في المطارات.

وتم تطوير "إسكندر" في مكتب تصميم كولومنا للأسلحة الألية، وعرض لأول مرة عام 1999 في معرض الفضاء MAKS

ويقول الجنرال أوليغ ساليوكوف، القائد الأعلى للقوات البرية الروسية، إن الدول الأخرى لن تكون قادرة على تطوير مثيل لهذا الصاروخ الخارق حتى عام 2025 على الأقل.

ويعرف "إسكندر-إم"، أيضا باسم "SS-26" أو "Stone" بحسب مسميات حلف الـ"ناتو"، الذي يصنفه كصاروخ باليستي قصير المدى. ويتم إطلاق "إسكندر-إم" كصاروخ يحمل رأسا حربيا في قوس باليستي، ليحلق على ارتفاع يصل إلى 163,000 قدم. ثم ينفصل الرأس الحربي عن الصاروخ، ليصيب هدفه بسرعة فائقة.

ويبلغ مدى إسكندر-إم الذي يثير رعب حلف الناتو حوالي 480 كم. وهو يحمل ذخيرة تزن 635 كغم من المتفجرات القوية (HE)، والذخائر الصغيرة، ومتفجرات من الوقود والهواء، (لتدمير المخابئ والمواقع الأخرى ذات الأسطح الشديدة الصلابة).

RIA Novosti
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