منها 3 روسية.. أخطر 5 غواصات على وجه الأرض!

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نشر موقع "The National Interest" قائمة بالغواصات التي يعتبرها الخبراء من الأفضل والأخطر في العالم.

وشملت القائمة 5 أنواع من الغواصات، 3 منها روسية هي: غواصات "Borey" التي تملك روسيا 3 قطع منها على الأقل، و"دلفين" يوجد منها 7 في الأسطول الروسي، فضلا عن غواصات "yasen".

أما الغواصات الأمريكية التي وردت في القائمة فكانت: "Ohio" و"Columbia"، والتي من المفترض أن يستبدل الأسطول الأمريكي بعضها بأخرى أحدث خلال الأعوام المقبلة.

يذكر أن روسيا أعلنت منذ مدة عن نيتها بناء 6 غواصات نووية استراتيجية بعد عام 2023، بالإضافة إلى غواصات نووية جديدة بقدرات غير مسبوقة.