من هن أثرى نساء روسيا؟

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تعد الغالبية الساحقة للأثرياء في روسيا من الرجال، حسب تصنيفات صحيفة فوربس، ولكن، هناك العديد من النساء اللواتي تمكنّ من صنع ثروتهن، وفي ما يلي ترتيب لأثرى 6 نساء روسيات.

1- إيلينا باتورينا (1.2 مليار دولار): تتربع لسنوات على رأس القائمة كأثرى امرأة في روسيا الاتحادية، كما أنها زوجة محافظ موسكو السابق، يوري لوجكوف.

تملك باتورينا سلسلة فنادق عالمية في النمسا وروسيا وتشيكيا وإيرلندا، بالإضافة إلى استثماراتها في أسواق العقار الأوروبية والأمريكية. كما أنها تمتلك مؤسسة خيرية كبيرة في روسيا اسمها "Be Open".

2- تاتيانا باكالتشوك (600 مليون دولار): كانت معلمة لغة إنجليزية وظلت تستخدم المواصلات العامة في موسكو حتى عام 2004، إلا أنها قررت دخول عالم التجارة الإلكترونية وتأسيس أول موقع إلكتروني لذلك.

واليوم، يعد موقع "Wildberries" أهم مقاصد التجارة الإلكترونية في روسيا، وتملكه باكالتشوك بالشراكة مع زوجها، حيث أصبح من أسرع الشركات نموا في البلاد، وامتد إلى أسواق بيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيستان.

3- إيلينا ريبولوفليفا (600 مليون دولار): وهي الزوجة السابقة للملياردير، دميتري ريبولوفليف، الذي يصنف من أثرى الرجال في القارة الأوروبية. وأصبحت الزوجة من بين أثرى النساء الروسيات بعد انفصالها عن زوجها عام 2016، حيث حصلت على مبلغ 600 مليون دولار وكذلك على عدة عقارات في سويسرا. أما اليوم فهي تعمل في استثمارات خاصة.

4- ناتاليا فايليفا (600 مليون).

5- أولغا بيليافتسيفا (500 مليون).

6- بولينا ديريباسكا (500 مليون).