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اعترافات سائق التاكسي الذي صدم المارة وسط موسكو

17
JUNE
2018
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قال سائق التاكسي، الذي تسبب في حادث دهس بموسكو خلف 8 مصابين أمس السبت، أنه خلط بين دواستي الفرامل والبنزين، ما أدى إلى فقدان السيطرة على السيارة، واندفاعها بسرعة إلى الأمام.
 
وأكد السائق، وهو شاب من قرغيزستان (28 عاما)، أثناء التحقيق معه أنه "لم يخرق قوانين السير قبل ذلك"، قائلا: "لقد ضغطت على دواسة البنزين، ظننت أني ضغطت على الفرامل.. لم أفهم ماذا وقع".
 
كما أكد السائق أنه لا يشرب الكحول وأنه لم يكن مخمورا، مضيفا أنه لم يخرق قوانين السير قبل ذلك وكل وثائقه قانونية.
 
وعن محاولة فراره من مكان الحادث، أوضح أن ذلك كان بسبب حالة الهلع، التي انتابته.
 
وأظهرت مقاطع فيديو صورتها كاميرات مراقبة مثبتة في الشارع الذي وقع فيه الحادث وسط موسكو، كيف عرج السائق بسيارته على الرصيف ليصدم مجموعة من المشجعين ويصيب 8 أشخاص، اثنان من بينهم من المكسيك.
 
هذا وأكدت مصادر طبية عدم وجود إصابات خطيرة، وأن جميع المصابين يتلقون الإسعافات الضرورية.
 
من جهتها، أفادت شرطة المرور في موسكو، عبر صفحتها في تويتر، بأن سائق السيارة لم يتعمد دهس المارة، مؤكدة أن الحادث عرضي.
روسيا اليوم
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