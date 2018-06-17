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موظفو "ديزني لاند" فقراء

17
JUNE
2018
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يكثف موظفون في حديقة "ديزني لاند" في كاليفورنيا نظموا تظاهرة وكتبوا عريضة، من وتيرة ضغوطهم على عملاق الترفيه للمطالبة برواتب "تتيح لهم أن يعيشوا"، لكن ديزني تندد من جانبها "بعملية إخراج سياسية".
وتسلمت إدارة المجموعة الجمعة رسالة وقعها أكثر من 120 ألف شخص، كما أفاد موقع أكشن نت وورك.أورغ للعرائض. بحسب فرانس برس.
 
وكان مئات من موظفي الحديقة تظاهروا الخميس في موقع أناهايم، جنوب لوس أنجليس، كما أكد الاتحاد الدولي لنقابة الموظفين، الذي بث أشرطة فيديو عن هذه التظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وجاء في الرسالة أن "أرباح ديزني لاند لا تظهر بسحر ساحر. إنها تتحقق بفضل الموظفين الذين يعملون بكد ونشاط حتى يتأكدوا من أن الزائرين يستمتعون بتجربة رائعة"، ومن الضروري "تقاسم هذه الأرباح". 
 
وأشارت إلى أن الشركة المتعددة الجنسية ستستفيد من "1،5 مليار دولار من التخفيضات الضريبية" التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
 
وكشفت آخر النتائج الفصلية للمجموعة أن الأرباح ازدادت بنسبة 23% سنويا، وخصوصا بفضل الحال الجيدة للمتنزهات.
 
وأكدت دراسة لجامعة كاليفورنيا الغربية، نشرت في بداية السنة، أن عشرة في المئة من موظفي ديزني لاند كانوا بلا مسكن ثابت، وأن أكثريتهم لا يستطيعون دفع ثمن ثلاث وجبات يومية.
 
ووصفت ديزني لاند هذه الدراسة بأنها "غير دقيقة" ومنحازة، موضحة أن أزمة السكن في كاليفورنيا تتخطى بأشواط إطار ديزني لاند.
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