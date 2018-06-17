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الطعن حتى الموت لشاب مغربي في البوسنة

17
JUNE
2018
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قتل شاب مغربي عمره 24 عاما طعنا في شجار بين مهاجرين في بلدة بشمال غرب البوسنة بحسب ما أكدته الشرطة السبت.
ووقعت الحادثة في أحد شوارع بلدة فيليكا كلادوسا في ساعة متأخرة الجمعة، عندما هاجم رجل يحمل سكينا المغربي وقتله، بحسب ما نقلته محطة إن-1 التلفزيونية عن المتحدثة باسم الشرطة سنيزانا غاليك.
 
وقالت إن القتيل الذي قضى متأثرا بجروحه، يحمل الجنسية المغربية وعمره 24 عاما، دون تفاصيل عن المهاجم. حسب فرانس برس.
 
وبحسب أرقام رسمية، تستقبل بلدة فيليكا كلادوسا 350 مهاجراً.
 
وتواجه البوسنة منذ الأشهر القليلة الماضية تدفقا لمهاجرين يعبرون أراضيها أثناء توجههم إلى غرب أوروبا.
 
ودخل أكثر من 5500 مهاجر غير شرعي أراضي الدولة الفقيرة منذ مطلع العام.
 
وغالبية هؤلاء من الشبان، لكن وصلت مؤخرا عائلات مع أطفال خصوصا من إيران وباكستان.
 
ولا يزال عددهم قليلا مقارنة مع مئات آلاف المهاجرين الذين فروا من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا ووصلوا أوروبا في 2015-2016 عبر ما يطلق عليه "طريق البلقان".
 
وتم إغلاق الطريق في مارس، لكن أعدادا قليلة من الساعين إلى طرق بديلة، لا زالوا يعبرون المنطقة للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
 
ويتجمعون في شمال غرب البوسنة، وخصوصا بلدتي بيهاتش وفيليكا كلادوسا قرب الحدود مع كرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي.
              
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