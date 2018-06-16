بالصورة - هكذا خسر 92 كليوغراماً من وزنه !

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ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بقصة الشاب المصري أحمد عادل عبد العزيز الذي تمّكن من إنقاص 92 كيلوغراماً من وزنه والتحول إلى رجل رياضي.

استطاع هذا الشاب أن يكون مصدر الهام للكثيرين من خلال خفض وزنه من 185 كيلوغراماً إلى 93!

وكان أحمد قد شرح لموقع “الجزيرة.نت” انه قررّ تغيير حياته وتخفيف وزنه بطريقة صحية بعد أن بدأت السمنة تؤثر على صحته، إذ عانى من ضعف في التنَفَس والحركة و فرط في النوم.

أما عن سرّ خسارته الكبيرة للوزن فكشف عن خطته المتمكّنة التي تتمحور حول احتساب السعرات الحرارية التي يستهلكها يومياً بالإضافة إلى تكوين برنامج رياضي وغذائي خاص بجسمه ومنذ ذلك الوقت تغيرت حياته رأساً على عقب.