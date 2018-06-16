أول عرض أوركسترا روسي في السعودية

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أفادت الجهة المنظمة لحفلة أوركسترا مسرح ماريينسكي الروسية، تحت قيادة المايسترو الشهير عالميا، فاليري غيرغييف، في المملكة العربية السعودية، بأنه تم بيع جميع التذاكر لعروضها.

وقال مصدر في الجهة المنظمة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، ردا على سؤال بهذا الصدد: "نعم، لقد تم بيع كافة التذاكر اليوم، ولم يتبق سوى تذكرتين غدا".

ومن المرتقب أن تقدم الأوركسترا التي تم تنظيم عروض لها، في 16-17 يونيو، في مدينة الظهران بشرق المملكة، أعمالا موسيقية من تأليف بروكوفييف، وغريغ، وفيفالدي، ومالر، وتشايكوفسكي، وبوتشيني، وفيردي.

وسيصبح أوركسترا مسرح مارينسكي تحت قيادة فاليري غيرغييف، أول فرقة سمفونية روسية في التاريخ تؤدي عروضا موسيقية في المملكة العربية السعودية. ولفتت وسائل إعلام عربية إلى أن الحفلات الغنائية والموسيقية، التي كانت محرّمة سابقا من قبل علماء الدين السعوديين، باتت جزءا مهما من سياسة الانفتاح التي ينتهجها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وجاء تنظيم عروض الأوركسترا الروسي من قبل كل من صندوق الاستثمار المباشر الروسي وأكبر شركة نفط سعودية "أرامكو".

ويعتبر حفل أوركسترا مسرح ماريينسكي، أول مثال على التعاون في مجال الثقافة بين صندوق الاستثمار الروسي المباشر وأرامكو السعودية، من خلال مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، والذي تم إنشاؤه بمبادرة من "أرامكو" في العام 2016.

وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة في المملكة، أحمد المزيد، اليوم السبت، أن روسيا يمكن أن تساعد المملكة في إنشاء أوركسترا خاصة بها.