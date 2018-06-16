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مونديال 2018- الاصابة تبعد هذا اللاعب العربي !

16
JUNE
2018
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سيغيب لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم نور الدين أمرابط عن المباراة ضد البرتغال الاربعاء المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في مونديال روسيا 2018، بسبب إصابته بارتجاج في الدماغ تعرض له في المباراة الاولى ضد ايران الجمعة.
واوضح الجهاز الفني للمنتخب المغربي ان أمرابط الذي اضطر الى ترك الملعب في الدقيقة 76 بعد سقوطه على وجهه اثر احتكاك مع احد اللاعبين الايرانيين، سيخلد الى الراحة ولن يتدرب طيلة الاسبوع.

وأمضى أمرابط ليلة الامس في مستشفى بمدينة سان بطرسبورغ حيث اقيمت المباراة وسيلتحق اليوم السبت بزملائه في معسكره التدريبي في فورونيج (نحو 500 كلم جنوب العاصمة موسكو).

وخسر المنتخب المغربي مباراته الاولى أمام ايران صفر-1 في الدقيقة الخامسة قبل الاخيرة من الوقت بدل الضائع بهدف لمهاجمه عزيز بوحدوز خطأ في مرماه، ما صعب مهمته في التأهل الى الدور ثمن النهائي عن "مجموعة الموت". ويلاقي المغرب البرتغالي بطلة اوروبا 2016 الاربعاء المقبل في موسكو، ثم اسبانيا في 25 حزيران/يونيو الحالي في كالينينغراد.

وكانت مباراة القطبين الاسباني والبرتغالي مساء الجمعة قد انتهت بالتعادل 3-3، بفضل "هاتريك" للبرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما سجل أهداف اسبانيا دييغو كوستا (هدفين) وناتشو.

ويشارك المغرب في المونديال للمرة الاولى منذ 1998 في فرنسا، والخامسة في تاريخه بعد أعوام 1970 في المكسيك و1986 في البلد ذاته حيث أصبح أول منتخب عربي وافريقي يبلغ الدور ثمن النهائي بالفوز على البرتغال 3-1 في الجولة الثالثة الاخيرة من الدور الاول.

كما شارك المغرب في مونديال الولايات المتحدة 1994.

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