شاهد... ردة فعل روحاني لحظة تسجيل هدف المنتخب الإيراني

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نشر الرئيس الإيراني حسن روحاني صورة شخصية له، أمس الجمعة 15 يونيو/حزيران، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أظهرت ردة فعله لحظة تسجيل هدف تقدم المنتخب الإيراني على نظيره المغربي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وظهر روحاني جالسا في منزله مرتديا قميص منتخب بلاده، وهو يشاهد فعاليات المباراة من خلال شاشة تلفزيون، حيث راح يصفق وقد بدت عليه علامات البهجة لحظة إحراز هدف تقدم منتخب بلاده.

وسجل هدف فوز المنتخب الإيراني عزيز بهدوز، لاعب المنتخب المغربي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع، وجاءت تلك المباراة ضمن مباريات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا إسبانيا والبرتغال.

المصدر: سبوتنيك نيوز