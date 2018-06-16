5 آلاف مشجع اشتروا التذاكر ولم يحضروا...والفيفا يحقق

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يبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن سبب عدم حضور حاملي خمسة آلاف تذكرة لمباراة مصر والأوروغواي، التي أقيمت أمس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وكان عدد الحضور الرسمي للمباراة هو 27015 متفرجاً، في حين بيعت 32278 تذكرة للمباراة، ويتسع الملعب لـ 33061 مشجعاً.

وقال أليكسي سوروكين المدير العام للجنة المنظمة لصحيفة "سبورت إكسبرس": "ربما حال الطقس دون حضور بعض المشجعين. لقد قمت ببيع عدد كافٍ من التذاكر".

وذكر الفيفا أنه يبحث في هذا الموضوع، خصوصاً أن عدد المقاعد الخالية، لاسيما هذا العدد، غير محبذ. مبيناً أن عدم حضور هذه الجماهير يمكن أن يكون عائداً لأسباب عديدة.

وذكر الاتحاد الدولي الأسبوع الماضي أن أكثر من 2.4 مليون تذكرة تم بيعها لـ64 مباراة في البطولة، التي تقام بـ11 مدينة روسية، والتي بدأت أمس الأول، وتستمر حتى يوليو المقبل. كما أتاح الفيفا 100 ألف تذكرة إضافية.