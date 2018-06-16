بالفيديو - رئيس تشيكيا يحرق سروالاً داخلياً أمام الصحافيين

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فاجأ الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، مجموعة من الصحافيين، بإقدامه على حرق سرواله الداخلي، بحسب ما نشرت وكالات عالمية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن السروال الداخلي الطويل، ذا اللون الأحمر، اشترته الرئاسة التشيكية بمبلغ زهيد، بعد وضعه من قبل مجموعة فن تشكيلي معارضة، بدلا من علم البلاد فوق قلعة براغ عام 2015، للاحتجاج على سياسات زيمان وقربه من موسكو وبكين.

وقالت الصحيفة إن زيمان أراد إيصال رسالة بأن "زمن الملابس الداخلية في عالم السياسة انتهى".

وتابعت أن زيمان قال إن "السياسة يجب أن تكون مبنية على تبادل الحجج الموضوعية، بدلا من التركيز على الملابس الداخلية".

وأضاف مخاطبا الصحفيين: "أنا آسف أن أجعلكم تبدون كبلهاء صغار، أنتم لا تستحقون ذلك".

والملابس الداخلية الحمراء بحسب وسائل إعلام، تعني قرب زيمان من المحور الروسي والصيني، على حساب دول أوروبا، وهو ما يغضب معارضيه.

وساعد الرئيس زيمان في عملية الحرق، اثنان من رجال الإطفاء.