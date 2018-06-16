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مادورو يتّهم نظيره الكولومبي بإثارة "استفزازات عسكرية"

16
JUNE
2018
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اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس باثارة "استفزازات" عسكرية تستهدف جر فنزويلا وكولومبيا الى صراع يتطلب تدخل الولايات المتحدة.

وقال مادورو في اجتماع مع عسكريين ان "حكومة خوان مانويل سانتوس تقوم باثارة الاحداث والاستفزازات العسكرية الطابع انطلاقا من كولومبيا وداخل الاراضي الفنزويلية ايضا بهدف التسبب بصراع" بين البلدين.

واضاف "اتوجه من هنا الى القوات المسلحة وقوات الشرطة الكولومبية كي لا توافق على مناورات رئيسها المنتهية ولايته الذي يرغب في اثارة نزاع مسلح لصالح الامبريالية الاميركية الشمالية ضد جمهورية فنزويلا السيادية".

واتت اتهامات الرئيس الفنزويلي عشية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا والتي تجرى الاحد. ولا يمكن لسانتوس الترشح مرة اخرى بعد فترتين رئاسيتين متتاليتين له منذ العام 2010.

ودعا مادورو خليفة الرئيس الكولومبي الحالي الى "تصحيح الاخطاء الكبرى التي ارتكبها خوان مانويل سانتوس" والتي اسفرت بحسب قوله عن اسوأ العلاقات "منذ مئتي عام" بين البلدين الجارين.

واصدر مادورو تعليماته لقائد العمليات الاستراتيجية الجنرال ريميخيو سيبالوس من اجل اتخاذ "الاجراءات اللازمة للقضاء على اي استفزازات او حوادث قد تقوم بها الحكومة الكولومبية المنتهية ولايتها لتقويض العلاقات بين كولومبيا وفنزويلا".

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